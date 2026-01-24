En el marco de los recientes anuncios para la estabilidad nacional, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez presentó los resultados de un estudio de opinión realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante el mes de diciembre.

El informe técnico refleja la notable resiliencia del espíritu nacional, destacando que un contundente 99% de los encuestados manifestó sentirse orgulloso de su identidad venezolana, un indicador que ratifica la cohesión cultural del país ante las adversidades.

La encuesta arroja datos fundamentales para el diseño de políticas públicas: el 85% de la población rechaza de manera categórica la confrontación, expresando una clara preferencia por alcanzar acuerdos internos entre venezolanos para resolver los desafíos actuales. Asimismo, el estudio revela que un 64% de los ciudadanos coincide en la necesidad urgente de construir un destino común basado en la paz, mientras que el 60% manifestó confiar plenamente en sus conciudadanos, estableciendo una base sólida de confianza social para la convivencia.

Estas cifras sirven como sustento científico para el recién lanzado Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, validando que la ruta del diálogo, la unión familiar y el trabajo conjunto son los pilares que el pueblo demanda.

Los resultados del PNUD confirman que, más allá de las diferencias, existe un consenso nacional sobre la paz como el único camino hacia la recuperación del bienestar social y la preservación de la soberanía de la nación.

T/Prensa Presidencial