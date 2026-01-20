Ingresan los primeros 300 millones de dólares al país producto de la venta de petróleo

Desde la Comuna Socialista «Hugo Salas», la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso al país de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo. Estos recursos forman parte de un tramo inicial de 500 millones de dólares destinados a robustecer la economía nacional.

De acuerdo con Rodríguez, este flujo de divisas tiene como objetivo prioritario financiar y cubrir el ingreso de la clase obrera venezolana, asegurando la protección social en el marco del programa de recuperación económica.

Destacó que la inyección de capital busca blindar el poder adquisitivo de la población frente a la inflación y las fluctuaciones del mercado cambiario. Para ello, los recursos serán administrados a través del Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca nacional, con el fin de estabilizar el sistema financiero.

«Recursos que estarán destinados a cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras», subrayó.

T/VN