Ingresos petroleros serán utilizados a través del mercado cambiario, la banca nacional y el BCV

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca privada se encargarán de introducir al mercado cambiario las divisas obtenidas por la venta de crudo a Estados Unidos.

“Los ingresos del petróleo serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario, de la banca nacional y del BCV. Justamente es para consolidar y estabilizar el mercado”, dijo la alta funcionaria.

Rodríguez explicó que las labores del BCV y las entidades financieras privadas permitirán tener un manejo eficiente de las divisas que serán utilizadas exclusivamente en sectores estratégicos con el objetivo de sustituir la exportación y avanzar en la producción de productos de calidad.

En este contexto, la presidenta encargada aseguró que el ingreso de divisas permitirá que los trabajadores tengan más poder adquisitivo, diversificará la economía e impulsará el acceso a créditos para emprendedores.

T/CO