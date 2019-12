Ingrid Lozano: Hay mucha gente sensibilizada que trabaja a favor del patrimonio artístico

De acuerdo con la jefa especialista del Taller de Escultura del Cencrep, la falta de mantenimiento y descuido de las obras de arte expuestas en espacios abiertos propicia el vandalismo contra estas piezas

Como parte de la programación preparada para la tercera edición de la Noche de los Museos, celebrada el pasado fin de semana en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas, como una bienvenida de la Fundación Museos Nacionales (FMN) a la temporada navideña, se desarrollaron una serie de ponencias circunscritas bajo el título Los museos como ejes culturales. El futuro de la tradición / Capítulo Conservación.

Una de las ponencia estuvo a cargo de Ingrid Lozano, jefa especialista del Taller de Escultura del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial (Cencrep), quien conversó sobre los factores que influyen en la conservación de obras de arte ubicadas en espacios públicos.

PRIORIDADES

En conversación con el Correo del Orinoco, Lozano explicó que todas las obras de arte ubicadas en espacios abiertos están expuestas, inevitablemente, a condiciones que propician su deterioro, por factores como la contaminación ambiental, la radiación solar, las vibraciones del tránsito vehicular, la lluvia, el viento, entre muchos otros. No obstante ese deterioro puede ralentizarse e incluso detenerse, con programas de mantenimiento adecuados y periódicos.

Lamentablemente, señaló la especialista, como en nuestro país las obras de arte ubicadas en espacios público abiertos, en su mayoría, no dependen de instituciones museísticas, sino de otras entidades, generalmente ligadas al Estado y usualmente dedicadas a actividades distintas al ámbito artístico, este tipo de patrimonio queda muy atrás en el orden de prioridades y en consecuencia no reciben la atención adecuada en materia de conservación.

Por otra parte, Lozano considera que el desconocimiento y la falta de sensibilidad hacia el arte es, al menos en nuestro país, uno de los principales factores que contribuyen al deterioro de las obras de arte que se exhiben a la intemperie.

“Si la gente no sabe lo que tiene no lo cuida, porque no se identifica con eso que desconoce. Es imprescindible formar al público, enseñarle la importancia de los monumentos que hay en la ciudad, quiénes son los artistas que las crearon y cuál es la trascendencia de estos autores. Si la gente está identificada con la obra de arte y la asume como suya la gente cuida”, sostuvo la experta.

CONTRA VANDALISMO

Sumado a esta falta de sensibilidad y desconocimiento que promueve el deterioro del patrimonio artístico emplazado en lugares público abiertos, Lozano enumero al vandalismo, tanto el de personas inescrupulosas que rompen, rayan, pintan o alteran estas piezas artísticas, como el de quienes sustraen el material para intercambio comercial.

A juicio de la especialista, parte de este vandalismo es propiciado a veces por el mismo descuido que sufren algunas obras de arte. “Esa falta de cuidado y mantenimiento propicia acciones vandálicas, porque cuando una alcaldía o incluso una empresa privada dueña de la obra no se ocupa de ella y la deja al abandono, eso propicia que venga otro y actúe. Si no hay quien proteja o cuide la obra, si se deja abandonada, si no te importa, la gente se siente como con más libertad de agredir la obra de arte”, aseveró.

A pesar de todas las complejidades de la conservación y el cuidado de las obras de arte en espacios abiertos de la ciudad, Ingrid Lozano se confiesa optimista con respecto al futuro de este tipo de patrimonio artístico que adorna a Caracas en muchas de sus localidades.

Si bien hay muchas carencias y mucho camino por recorrer en función de articular una serie de acciones concretas para la conservación de las obras de arte expuestas a la intemperie, advierte que cada vez más hay iniciativas, tanto colectivas como individuales, públicas y privadas, preocupadas y ocupadas, no solamente por seguir llenando de obras de arte nuestra urbe, sino de buscar la manera de proteger y conservar el patrimonio que ya existe.

T/ Luis Jesús González Cova

F/ Jonathan Manzano

Caracas