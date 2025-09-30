Inicia consulta sobre el decreto constitucional de Estado de Excepción

Durante la edición número 92 de su programa Con Maduro+, transmitido desde la sede de la Misión Venezuela Joven en Caracas, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el inicio del proceso de consulta para activar un decreto constitucional de Estado de Excepción.

El Mandatario explicó que esta medida busca reforzar los mecanismos de defensa nacional ante posibles agresiones militares externas, en particular por parte de Estados Unidos. “Este decreto está contemplado en la Constitución y tiene como objetivo proteger al pueblo, preservar la paz y garantizar la estabilidad del país”, afirmó.

El Jefe de Estado hizo un repaso de las distintas formas de presión que ha enfrentado Venezuela: “Nos han atacado en lo económico, en lo psicológico, en lo político y en lo diplomático. Y aquí estamos, avanzando con firmeza”, expresó.

Asimismo, subrayó que Venezuela no representa una amenaza para ninguna nación, sino que encarna una visión de esperanza basada en la paz, la unidad y el legado de Simón Bolívar. “Nuestra patria es toda América, y América debe estar libre y unida”, concluyó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial