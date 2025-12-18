Inicia distribución gratuita de la colección de libros de literatura latinoamericana «25 del 25»

En el Conversatorio con la Sociedad Bolivariana, a propósito de los 195 años de la siembra del Libertador «Simón Bolívar», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció la distribución gratuita de una colección de libros de literatura latinoamericana llamada: «25 del 25».

El ministro Villegas informó que por iniciativa del Gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzó la distribución que contiene 25 títulos de literatura latinoamericana que estarán, a partir de hoy, siendo distribuidos gratuitamente entre jóvenes de varios países. En acción cultural participan representantes de México, Cuba, Argentina, Guatemala, Chile y Venezuela.

Jóvenes de la Gran Misión Venezuela Joven y Jóvenes Comuneros, harán la distribución masiva de esta colección que en Venezuela va a ser de 250 mil ejemplares, de los cuales 60 mil llegaron desde México.

El venezolano, Luis Brito García, forma parte de los autores de esta colección latinoamericana con un libro llamado «Habla, Palabra».

T/Prensa Presidencial