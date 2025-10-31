Inicia instalación de 2 mil luminarias en vías del estado Zulia

Con el objetivo de optimizar el alumbrado público, se dio inició la instalación de dos mil luminarias en las principales vías del estado Zulia, como parte del Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas que impulsa la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

El despliegue se extenderá a 12 calles, avenidas y urbanizaciones. Entre ellas destacan: el puente sobre el Lago de Maracaibo, Corredor vial Amparo, Boulevard Santa Lucía, Avenida 22, avenida Los Haticos, sector Los Bucares, corredor vial Cecilio Acosta, sector Santa Rosa, urbanización San Jacinto, Corredor Vial Pomona y urbanización Sol Amada.

Estas acciones también responden a las prioridades del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, que, con una participación más activa de las organizaciones del Poder Popular, está orientado a garantizar atención inmediata a las solicitudes comunitarias, con el propósito de fortalecer la operatividad de servicios públicos esenciales como la electricidad.

Con el Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas, se garantiza una mejor visibilidad, aumenta la seguridad de conductores y usuarios, y se fortalece la calidad de vida del pueblo.

F/Corpoelec