Inicia el Plan Nacional «Venezuela Ríe Navidades 2025»

El plan «Venezuela Ríe Navidades 2025» se puso en marcha a través de la Red Integral de Recreación (REIR), con la meta de llevar alegría, diversión y recreación a todas las comunidades del país y cuyas actividades se extenderán durante todo el mes de enero de 2026.

Este despliegue de alto impacto busca realizar encuentros culturales, recreativos y deportivos en cada parroquia, barrio y Circuito Comunal. Con esta iniciativa, se quiere demostrar que, a pesar de cualquier asedio, Venezuela vive en esperanza y alegría.

Solo en el Distrito Capital, el plan se ha activado en 299 comunidades y Circuitos Comunales para garantizar la cobertura en zonas populares. El Plan nacional se inició formalmente desde el sector La Cubana, en la parroquia Sucre del municipio Libertador.

El viceministro de la Juventud Productiva y Trabajadora del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, Jesús Tarazona, destacó que la iniciativa no se limitó solo a las vacaciones escolares.

«En nombre de nuestro ministro Sergio Lotartato, nos mantendremos activos en diciembre para que todos nos sumemos. La juventud es el futuro del país, por eso mantenemos estos espacios activos en una nación donde reina la paz, con actividades recreativas y culturales», afirmó Tarazona.

Por su parte, el viceministro para la Organización y Participación de la Juventud, Darío Vivas, describió el programa como un regalo de Navidad para los niños y jóvenes del país. “Poder llevar alegría a los niños y jóvenes del país es una de las metas claras de la Revolución. Es un regalo que se está realizando en todas las comunidades del país, un país que está en paz, en alegría y soberanía”, puntualizó Vivas.

F/Nota de Prensa