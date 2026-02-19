Inicia proceso de capacitación para la primera Consulta Popular Nacional del 2026

A solo días de celebrarse la primera Consulta Popular Nacional del año 2026, prevista para el 8 de marzo, se dio inicio al proceso de capacitación para las y los Miembros de Mesa y Presidente de Comisión Electoral (PCE).

A través de la plataforma tecnológica eCap Consulta, el Poder Popular fortalece sus capacidades para garantizar la organización de los centros de votación y la transparencia del ejercicio democrático en el territorio.

La jornada de formación, que se extenderá hasta el viernes 6 de marzo, busca certificar a las Voceras y los Voceros en el manejo de los instrumentos electorales del autogobierno.

Para iniciar el proceso, deberán acceder al enlace: https://ecapconsulta.cns.org.ve:9443/, seleccionar la opción “Registrar cuenta de usuario”, ingresar la cédula de identidad y marcar su nacionalidad.

F/VTV