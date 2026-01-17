Inicia recolección de cartas de amor para el presidente Maduro y Cilia Flores

Venezuela entera es el escenario de una jornada de movilización popular cargada de simbolismo, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inició junto al pueblo venezolano una recolección nacional de cartas dirigidas al presidente constitucional, Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, así lo informó el vicepresidente de Movilización y Eventos, Nahum Fernández, a través de sus redes sociales.

Esta iniciativa surge tras una videoconferencia encabezada por la Secretaría de Movilización de Calle del PSUV. En dicho encuentro participaron movimientos sociales y representantes del Poder Popular, quienes ratificaron su lealtad al proyecto bolivariano.

La actividad inició este 17 de enero y tendrá lugar en todas las Plazas Bolívar del país, donde el pueblo venezolano podrá entregar sus mensajes de admiración y respaldo a la gestión presidencial hasta fin de mes.

En este sentido, desde Valera, estado Trujillo, el señor Alexander Romero expresó “El pueblo está pidiendo justicia a este secuestro ilegal del presidente Maduro y la primera combatiente, que fueron secuestrador por el gobierno de los Estados Unidos”.

Un mensaje de unidad y lealtad

Asimismo, Fernández indicó que el objetivo principal es visibilizar el cariño de las familias venezolanas hacia sus líderes. “Demostraremos al mundo el infinito amor que sentimos por la Revolución Bolivariana”, subrayó.

Es por ello, que Victoria Sánchez desde Monagas manifestó: “Aquí está la juventud de Monagas llevándole mensajes de amor a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Queremos que sepan que no están solos y que los esperamos para seguir construyendo país, construyendo patria. Los esperamos con los brazos abiertos”, puntualizó.

La invitación se extiende a mujeres, hombres, jóvenes y niños de la Patria. Con este “emotivo presente”, el pueblo aguerrido busca reafirmar que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, cuentan con el respaldo absoluto de sus bases frente a los retos actuales.

