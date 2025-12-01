Inicia en el Zulia segundo ciclo de vacunación antiaftosa con 83 mil dosis

El estado Zulia inició el segundo ciclo de vacunación al ganado contra la fiebre aftosa, con 83 mil dosis a suministrar, en los 21 municipios del estado occidental venezolano.

El proceso comenzó en la parroquia Ana María Campos del municipio Miranda, donde serán colocadas cinco mil dosis en las parroquias Ana María Campos y San Antonio.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera acompañó el despliegue de vacunación, que se desarrolla en dos ciclos instruidos por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, el Instituto Nacional de Salud Agrícola (Insai) y busca proteger la salud animal, fortaleciendo a su vez, la productividad del sector ganadero.

«En el municipio Miranda iniciamos el plan de vacunación contra la fiebre aftosa en el que se colocarán 83 mil dosis en los 21 municipios de la entidad», indicó el mandatario regional.

Este programa, busca proteger la salud animal y fortalecer la productividad del sector ganadero. «En el caso del municipio Miranda, serán colocadas 5.000 dosis en las parroquias Ana María Campos y San Antonio, para garantizar la salud animal y nosotros, desde la Gobernación, aportaremos otro lote de vacunas, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Insai», agregó Caldera.

F/VTV