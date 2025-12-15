Inician mesas de trabajo con el sector privado para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional

En cumplimiento de la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, este lunes se instaló la primera mesa de trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, liderado por Jorge Márquez, y representantes del sector empresarial privado, con el objetivo de trazar acciones conjuntas que fortalezcan el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El encuentro contó con la participación de los presidentes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capazzolo, y la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, lo que apunta a reforzar la colaboración del sector privado en el desarrollo del sector eléctrico, dado su carácter estratégico para el impulso económico del país.

La articulación entre el sector público y privado responde a la orientación del Jefe de Estado, quien celebró el interés del empresariado en contribuir a la formulación de estrategias para optimizar los servicios públicos.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro destacó que tanto las inversiones como las fórmulas empresariales locales son bienvenidas «para nosotros despegar como un cohete en la generación de megavatios y en la estabilización del servicio».

Este mecanismo de diálogo forma parte de las acciones orientadas a consolidar un sistema eléctrico robusto, eficiente y sostenible, en consonancia con el Plan de la Patria de las 7T: Las Grandes Transformaciones rumbo al 2030.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC