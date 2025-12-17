Inician plan de Vialidad en autopista Valencia-Puerto Cabello

En aras de garantizar un sistema vial de calidad a la población, inició el Plan Nacional Integral de la Vialidad en diversos tramos de la Autopista Valencia-Puerto Cabello, organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad (Invialca).

El coordinador del Órgano Superior del Transporte en Carabobo, José Aréjula, señaló que este plan abordará el tramo comprendido entre los kilómetros 175 y 201 de la troncal 1 de esta arteria vial, mientras que la primera fase abordará un trayecto del km 181 al 175 entre el sector Taborda hasta el Peaje de La Entrada, donde se efectúan labores de bacheo, concreto, defensas, flexbeam, cunetas y remoción de sedimentos y material rocoso.

“Seguimos trabajando como un solo Gobierno en el cuidado de la vialidad, es por eso que este plan ayudará generar mejoras en la infraestructura y garantizará una transitabilidad y seguridad óptima a todos los usuarios”, expresó.

Asimismo, precisó que las cuadrillas de seguridad de Invialca se encuentran desplegados en varios puntos de la autopista para garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores, en sintonía con el trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en brindar una vialidad de primer nivel.

Con la realización de estas obras, se cumple el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de las diferentes vialidades para los carabobeños y carabobeñas.