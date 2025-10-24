Inician preparativos para la XVIII edición de la FitVen 2025 en Carabobo

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, recibió en el municipio Puerto Cabello a un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Marca País, con el propósito iniciar los preparativos de lo que será la XVIII edición de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela (FitVen) 2025.

El encuentro tuvo como propósito conocer distintos espacios que ofrece la ciudad cordial, además de unificar propuestas e ideas para esta nueva edición de FitVen, que se realizará por primera vez en Carabobo, al cumplir lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la ministra de Turismo, Leticia Gómez.

“Ayer estuvimos de pre gira con todo el equipo del Ministerio del Turismo y de Marca País junto a nuestras alcaldesas y alcaldes en Puerto Cabello la ciudad que está de moda para revisar todo lo correspondiente a la Feria Internacional del Turismo de Venezuela que se realizará en nuestro bello estado Carabobo. Por cierto, la ciudad está bellísima como siempre”, anunció Lacava.

Durante la jornada de trabajo, el gobernador realizó un recorrido que consistió en mostrar los espacios de la Plaza Bolívar de Puerto Cabello, el Teatro Municipal, el Centro Histórico, El Malecón y la Casa Guipuzcoana. También las autoridades visitaron la Ciudad Academia y visualizaron los espacios del balneario Waikiki, con el propósito de estudiar posibles lugares donde se pudiera desarrollar este encuentro al considerar que Puerto Cabello es una ciudad turística con alto potencial.

Este encuentro cumple con lo establecido en el Plan de las Siete Transformaciones (7T) impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de potenciar el motor turístico para la economía nacional.

F/Prensa Gobernación de Carabobo