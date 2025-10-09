Inician trabajos del Plan de Mitigación de Riesgos en Brión ante temporada de lluvias

Como medida preventiva ante el venidero periodo de lluvias, la alcaldesa del municipio Brión (Miranda), Olga Pacheco, dio inicio a los trabajos del Plan de Mitigación de Riesgos, acompañada por un equipo multidisciplinario de la Secretaría de Derecho a la Ciudad y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.

Durante una inspección en los puntos de intervención, Pacheco destacó que el objetivo principal del plan es prevenir desastres naturales mediante labores de limpieza y mantenimiento en zonas vulnerables.

Las acciones incluyen trabajos manuales y con maquinaria pesada en sectores como Brisas de San Antonio, 19 de Abril, Brión Avanza, el aliviadero del caño Leal y el drenaje cercano al Centro Comercial Papagayo.

La mandataria local informó que más de 40 trabajadores han sido desplegados para ejecutar labores de limpieza en quebradas, caños y ríos. Indica además que el plan también contempla intervenciones en los sectores Isla de la Fantasía, Santa Eduvigis, Quita Sol y la Alcantarilla de Terraplén.

Finalmente, dijo que, como parte de la estrategia integral, también se desarrollará un proceso de formación para que las 19 comunas del municipio Brión elaboren sus propios Mapas de Riesgo Comunitarios, herramienta que Pacheco califica como esencial para la prevención y gestión oportuna de emergencias.

Estas acciones se ejecutan como parte de la segunda y sexta Transformación del Plan de la Patria 2025–2031, instruido por el Ejecutivo nacional.

F/Alcaldía Brión