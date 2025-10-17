Inician trabajos para reactivar Estación de Bombeo Cataniapo en Amazonas

Iniciaron las labores para solventar la falla eléctrica que quemó un transformador en la Estación de Bombeo Cataniapo, ubicada al sur de Puerto Ayacucho, informó el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, en su cuenta oficial de la red social Facebook.

El mandatario regional detalló que las obras buscan construir una extensión eléctrica en baja tensión; así como la construcción de las estructuras dobles, bancadas y tanquillas, que permitirá a Corpoelec realizar la interconexión en los próximos días y regularizar el abastecimiento de agua a la población.

Rodríguez detalló que también se comenzó la construcción de una extensión eléctrica en baja tensión con el objetivo de conectar la estación de bombeo número 01 al transformador Pad Mounted de 2.500 kva.

El mandatario enfatizó que el trabajo «no se detiene» con el fin de regularizar el suministro de agua y garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes amazonenses.

