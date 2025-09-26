Inició el Abierto de Barquisimeto de Golf con la participación de 61 golfistas nacionales

Inició el 20mo Abierto de Barquisimeto de Golf en su edición 2025 con la participación de 61 golfistas.

El evento de golfismo se disputará en las instalaciones del Barquisimeto Country Club, del 26 al 28 de septiembre, para seguir masificando la disciplina y aumentar el nivel competitivo de los atletas que participarán en futuras competiciones del ciclo olímpico.

Estarán presentes destacados exponentes como: el sucrense Nicolás Molero, quien tiene posee títulos a nivel juvenil como el obtenido en el torneo juvenil FVG Maracay Golf Club Marriot, así como subcampeonatos en el Torneo Amateur Izcaragua Country Club y el Campeonato Nacional Match Play 2025.

El experimentado jugador Héctor Echenagucia, que se tituló campeón de la décima primera parada del Tour de Golf Pro – Scratch, disputado en el Barquisimeto Golf Club el 27 de diciembre de 2024 también estará presente.

Igualmente, se consagró ganador de la segunda parada del Tour de Golf BGC, realizado el del 22 al 25 de febrero del año en curso.

Los tres primeros lugares recibirán puntos al ranking nacional y al OWGR (Official World Golf Ranking) para escalar posiciones y colocarse en la élite mundial de la disciplina.

T/CO