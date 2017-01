Defensor del Pueblo: “La orden de matar a Fabricio Ojeda la dio Raúl Leoni”

“Hoy con Fabricio también entran al Panteón los masacrados de Cantaura, de Yumare, del Caracazo, estudiantes asesinados, campesinos, obreros, desaparecidos y torturados”, afirmó Tarek William Saab

La orden de asesinar al líder revolucionario de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), Fabricio Ojeda, fue dictada por el expresidente Raúl Leoni, afirmó este lunes el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, a propósito del traslado de los restos mortales del Comandante guerrillero al Panteón Nacional.

Durante una concentración de militantes de partidos políticos, movimientos sociales y miembros del Poder Popular en el Cementerio General del Sur, en Caracas, el reconocido activista en Derechos Humanos señaló que el puntofijismo pretendió asesinar moralmente a Fabricio Ojeda.

“No solo lo mataron, no solo sufrió una desaparición forzada, no solo lo torturaron vilmente, sino que también dieron la falsa noticia de que se había suicidado. Pretendieron asesinarlo moralmente, pero no pudieron”, dijo.

Saab sentenció que las desapariciones forzadas, los asesinatos y las torturas de dirigentes revolucionarios era una política de Estado durante la IV República. Al mismo tiempo enfatizó que los familiares de Fabricio Ojeda resistieron la falacia de que la derecha haya querido invisibilizarlo cada 23 de Enero.

“Un hombre con el carácter humanista y entrega a la lucha como Fabricio Ojeda no pudo haberse suicidado”, aclaró.

En palabras del Defensor del Pueblo, Fabricio Ojeda “pasó del mito y la leyenda a la historia de América Latina”.

Finalmente, Tareck William Saab subrayó que el comandante Hugo Chávez levantó la gloria de Ojeda desde el año 1999.

Texto/Luis Lovera Calanche