Venezuela competirá en seis deportes en los Paralímpicos de Río

Los atletas están muy bien preparados

La delegación de atletas venezolanos que competirán en los Juegos Paralímpicos de Río, que están pautados para efectuarse entre el 7 y el 18 de septiembre, incluirá seis disciplinas deportivas.

Serán 24 las y los héroes de la patria que darán sus mejor esfuerzo por conseguir los mejores resultados para la nación en la magna justa de los deportes.

“Tenemos mucha fe en nuestros atletas que van a participar en los Juegos Paralímpicos de Río. Ellos a lo largo de la historia siempre nos han representado muy bien y en esta oportunidad van con mucha gallardía a buscar los mejores resultados”, dijo Ahiquel Hernández, presidenta del Comité Paralímpico Venezolano (CPV).

La delegación nacional competirá en las disciplinas de atletismo, judo, natación, tenis de mesa, potencia y ciclismo. En los juegos estarán compitiendo más de 4 mil deportistas de todo el planeta.

EL TRABAJO

Según la máxima autoridad del movimiento paralímpico de la nación, la delegación venezolana cuenta con una muy buena preparación la cual se efectuó gracias al apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y del Instituto Nacional del Deporte (IND).

“Nuestra preparación se hizo muy planificada de mano de los metodólogos del Ministerio y del IND. Creo que la misma fue exitosa y nuestros atletas se encuentran en la fase de altura, en la que esperamos puedan alcanzar su máximo tope de condiciones”, sostuvo Hernández.

La fase de altura la están haciendo en Quito, Ecuador, y se estima que el 1 de septiembre ingresen a la Villa Olímpica, donde se iniciará el proceso de trabajo en plano, donde bajarán las cargas de los atletas.

LOS FUERTES

La delegación nacional tendrá muchas posibilidades de conseguir metales en las disciplinas de tenis de mesa, atletismo y judo, donde concentra la mayor cantidad de atletas y deportes, en los que ya hay campeones paralímpicos como Naomi Soazo en la edición de Beijing 2008.

“El judo tuvo una excelente preparación en el extranjero. Ahí tendremos cuatro guerreros, en los cuales tenemos mucha fe. La experiencia que tienen también será clave para conseguir el resultado que todos se han planteado”, manifestó Hernández.

En el caso del atletismo las figuras más reconocidas son Omar Monterola, Samuel Colmenares y Luis Paiva, quienes integran el equipo nacional, y que también darán su mejor esfuerzo por llegar al podio como lo hicieron en Londres 2012.

“Ya se terminaron los juegos de los convencionales y ahora nos toca a nosotros, por mi parte ya cuento con más experiencia y una medalla (bronce 200 mT37 parálisis cerebral), me siento mejor que en Londres (2012), gracias a Dios, sin lesión, y esta vez quiero lograr dos medallas”, expresó Monterola, quien participará en Río en las distancias de 100 y 400 metros planos.

Por su parte, Samuel Colmenares, quien también sabe lo que es subir a un podio paralímpico con su bronce en la versión de Beijing 2008, dijo: “Esta es la máxima cita para la que uno se prepara, todos hemos trabajado fuerte para darle esas medallas a Venezuela, cualquiera de las tres (oro, plata o bronce) será buena, querer es poder”.

Asimismo, el velocista de los 400 metros reveló que fue cambiado para esta nueva edición de la categoría T46 (amputación en el brazo) a la T47 (amputación en la mano).

“Con mis tiempos sabía que en cualquier momento me podía clasificar en unos Juegos Paralímpicos, ahora voy a aprovechar esta oportunidad para dar lo mejor de mí; me he preparado bien y siento que puedo estar dentro de las medallas”, agregó Luis Paiva.

Paiva competirá en los 400 metros planos del T20 (discapacidad intelectual).

T/ Jhondeni Jaramillo C.

F/ Archivo CO