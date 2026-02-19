Inspeccionan avances de la Escuela de Formación Campesina en Aragua

En una jornada de supervisión técnica, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, constató los avances de la construcción de la Escuela de Formación Campesina, ubicada en el estado Aragua.

Acompañado por la gobernadora Joana Sánchez, recorrió las instalaciones que servirán como eje promotor de un proyecto de transformación agrícola con un enfoque respetuoso con el ambiente.

La iniciativa apunta a garantizar la producción de alimentos saludables y de calidad.

Esta construcción potenciará la consolidación del modelo productivo sostenible, en consonancia con los objetivos trazados en el Plan de la Patria de las 7T, diseñado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y respaldado por la presidenta (E) Delcy Rodríguez.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC