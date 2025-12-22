Inspeccionan avances operativos en instalaciones eléctricas de Táchira

En el marco del Plan Nacional de Inspecciones y Mantenimiento Integral, el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Jorge Márquez, supervisó este domingo la recuperación de la Planta Termoeléctrica del estado Táchira, y destacó la labor de los equipos técnicos que fortalecen el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En compañía del presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), José Luis Betancourt, se reencontró con los artífices de la mejora operativa de esta instalación que sirve al suroccidente del país: expertos e innovadores que, con esfuerzo y dedicación, aportan megavatios al SEN.

Márquez expresó su reconocimiento al compromiso incalculable de los trabajadores con un servicio eléctrico eficiente, continuo y de calidad. Este mensaje de gratitud le acompañó a la subestación La Fría, donde transmitió las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la labor de clase trabajadora de Corpoelec, protagonista de la recuperación progresiva del sistema eléctrico.

Este despliegue, que contempló recorridos por los patios operativos, se inscribe en el Plan Nacional de Inspecciones y Mantenimiento Integral, que traza acciones estratégicas orientadas a fortalecer la eficiencia y garantizar un servicio eléctrico confiable en beneficio del pueblo venezolano.

