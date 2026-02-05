Inspeccionan obras de rehabilitación vial en el estado Apure

A través de una inspección técnica, equipos multidisciplinarios de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, liderada por Jorge Márquez, evalúan las acciones estructurales a ejecutar en el sector Manglarote, ubicado en el estado Apure, con el objetivo de rehabilitar la vialidad afectada por las inundaciones registradas en meses pasados.

En esta zona del municipio San Fernando se desarrollarán obras civiles para la construcción de una variante estratégica y un muro de contención destinado a frenar la erosión del río. Asimismo, bajo el Plan de Lluvias 2026, se removerán las estructuras de acero sumergidas para dar paso a obras complementarias que garanticen la seguridad y la transitabilidad en el sector.

Este abordaje integral se desprende de las obras de mitigación de riesgo, instruidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para contrarrestar de manera efectiva los efectos de las precipitaciones en la entidad llanera.

Más temprano, autoridades de Obras Públicas y Transporte recorrieron el puente colgante José Cornelio Muñoz, en Bruzual, como parte de las acciones preventivas para proteger la estabilidad de este enlace estructural hacia el estado Barinas.

Prensa MPPEE