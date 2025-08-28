Inspeccionan terminal portuario de CVG Naviorca en Bolívar

El terminal portuario de la empresa Naviera del Orinoco, C.A, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en San Félix, estado Bolívar fue inspeccionado por la gobernadora, Yulisbeth García, en compañía del alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonzo, informó la Gobernación en la cuenta oficial Instagram.

“Siguiendo la instrucción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la madrina, (vicepresidenta Ejecutiva) Delcy Rodríguez, evaluaron las potencialidades fluviales, con el objetivo de impulsar la primera transformación, que tiene que ver con el desarrollo económico del estado”, destacó.

También, estuvo presente en la inspección el Capitán de Puertos de Ciudad Guayana, C/A Humberto Carrillo, y fueron recibidos por el presidente de la referida empresa estatal, V/A Edward Centeno Mass, quien agradeció la inspección en función de articular las acciones necesarias.

La máxima autoridad de la entidad territorial resaltó las capacidades estratégicas de esta sede operativa y lo importante de mantenerlas óptimas para promover el desarrollo económico de la región, así como ofreció su apoyo para que, en trabajo articulado como instituciones del Gobierno Nacional, se fortalezcan las potencialidades tanto vía fluvial como terrestre.

F/VTV