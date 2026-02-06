Con el inicio de las jornadas de acercamiento entre las diversas expresiones de fe que convergen en el país, se instaló en Caracas la primera mesa de trabajo del Diálogo Nacional Interreligioso.

La jornada, bajo la coordinación del viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se desarrolló bajo un clima de respeto mutuo y escucha activa.

Durante la sesión, los representantes de las comunidades religiosas debatieron sobre la necesidad de orientar la discusión pública hacia la ética y la solidaridad. Los asistentes coincidieron en la importancia de fomentar el respeto y la colaboración entre los distintos sectores de la sociedad venezolana para fortalecer los fundamentos morales del país.

T/CO con información de Medios nacionales