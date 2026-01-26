Instaladas más de 200 luminarias en comunidades mirandinas

El equipo multidisciplinario de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instaló 206 luminarias con tecnología LED de 100 y 150 W, beneficiando directamente a más de 13.449 habitantes del municipio Independencia, ubicado en el estado Miranda.

Estas labores se ejecutaron mediante los proyectos aprobados en la III Consulta Popular, lo que impacta directamente en los consejos comunal José Gregorio I y II, Urbanización Independencia, Independencia Revolucionaria, La Estación, Río Tuy, Unidos por la Patria, Cecilio Acosta I y II, El Soberano, Parque Residencial Bella Vista, Brisas del Lago, Teresa Plaza, Socialismo y Fuerza de la Urbanización La Granja, El Despertar, Jesús es el Señor, Sector 2 Rancho Grande casco central, Cacique Tamanaco, Ciudad Bicentenario etapa 3 y La Gran Esperanza.

El Poder Popular organizado, a través de la Comuna Santa Teresa Centro, agradeció la pronta respuesta de CORPOELEC ante las necesidades de los habitantes tuyeros, lo que permite incrementar los niveles de seguridad para conductores y transeúntes.

Estas acciones están orientadas a mejorar la calidad del servicio y brincar una respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios mediante la articulación con las comunidades organizadas.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC