Instaladas luminarias LED para fortalecer el alumbrado público en Carrizal

La clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instaló 80 luminarias LED en diferentes sectores del municipio Carrizal, beneficiando directamente a más de 2.500 familias del estado Miranda.

El despliegue técnico abarcó los sectores Brisas de Oriente, Mana de Brisas, Jusapulum Uchom, Unión Juventud Futuro y el sector Las Piedras.

El Poder Popular organizado, a través del consejo comunal Unión Juventud Futuro, agradeció la pronta atención, destacando que estas acciones optimizan el sistema de alumbrado público y fortalecen la seguridad de transeúntes y conductores.

CORPOELEC se mantiene desplegado en la región mirandina, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos.

