Instalado el Movimiento de Mujeres Cilia Flores por la Paz

Durante un emotivo acto lleno de entusiasmo, solidaridad y compromiso patrio, fue instalado ayer en Caracas el Movimiento de Mujeres “Cilia Flores” por la Paz, organización que tiene como objetivo primordial lograr la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y la primera dama, diputada Cilia Flores, secuestrados por el Gobierno de Estados Unidos en medio de la brutal agresión e ilegal acto de guerra perpetrado contra la soberanía y la paz de Venezuela el pasado 3 de enero.

El Teatro Simón Bolívar fue sede del evento, en el cual la coordinadora Nacional, una de las promotoras de esta naciente organización, la diputada Desirée Santos Amaral, presentó la declaración del Movimiento de Mujeres que nace en honor a la primera dama, Cilia Flores y en reconocimiento a su liderazgo, que demostró infinidad de veces durante su gestión como primera presidenta de la Asamblea Nacional, donde elaboró e impulsó la aprobación de leyes fundamentales para el bienestar de las mujeres.

Sobre cómo nace esta organización, Santos Amaral explicó que, desde el día de la terrible injusticia perpetrada contra el país y la pareja presidencial, reflexionaba que había que conformar algún grupo o movimiento para motorizar acciones a fin de lograr la liberación del presidente Maduro y Cilia Flores, inquietud que compartió con varias camaradas, quienes también se planteaban la necesidad de hacer algo en cuestión. “Un día me llamó Yelitze Santaella, actual ministra para la Mujer, y me hizo un planteamiento similar, y así nos fuimos comunicando cada día más mujeres y concretamos en conformarnos en un movimiento nacional”, dijo

“Esta es una iniciativa para concretar la solidaridad, para ejercer y puntualizar apoyos necesarios para hacer realidad el clamor popular de ver de nuevo en nuestro país, en sus tareas cotidianas, a la querida pareja presidencial”, dijo la también reconocida periodista, quien destacó que contribuirán a promover las Brigadas Internacionales de Mujeres por la Paz Cilia Flores, a la cual se adscribieron para ayudar en el desarrollo de actividades en materia política, diplomática, comunicacional o de formación.

La coordinadora explicó que la lideresa principal del Movimiento de Mujeres Cilia Flores es la primera dama, “y será ella cuando esté entre nosotras, con el favor de Dios, muy pronto, más temprano que tarde, quien tome las riendas, quien nos dirija para construir la Patria Socialista y ayudar a conquistas un mundo más justo”.

Durante el acto fue juramentado el equipo promotor del Movimiento de Mujeres, conformado por diputadas a la Asamblea Nacional, legisladoras a los Consejos Legislativos regionales, concejalas municipales y parlamentarias comunales, exministras de la Mujer, voceras por sectores con la misión de incorporar a todas las mujeres que quieran trabajar por el principal objetivo que es exigir, procurar y lograr la libertad de Cilia Flores y Nicolás Maduro.

“La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es invitada permanente en este Movimiento de Mujeres, como guía indiscutible en los objetivos más inmediatos, a corto, mediano o largo plazo en la defensa de los intereses del Estado venezolano, como lo establece el artículo 2 de la Constitución de la República”, dijo Santos Amaral, quien destacó que la alta funcionaria tiene el respaldo y el respeto de este Movimiento de Mujeres.

Tres objetivos

Además del objetivo principal del movimiento que es lograr la libertad del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, las mujeres que integran esta organización buscan defender el derecho a la paz y garantizar la institucionalidad, la gobernabilidad para el bienestar del pueblo venezolano.

“El presidente Nicolás Maduro y la primera dama y diputada Cilia Flores, son inocentes de los delitos que se les acusa, son prisioneros de guerra, defendamos nuestra dignidad, defendamos a Cilia Flores, que es Primera Combatiente, que es fuerza revolucionaria”. ¡No a la violencia política de género!, expresó la coordinadora del Movimiento.

Finalmente, Desirée Santos Amaral invitó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, participando en la primera Consulta Popular Nacional del año, al lado del pueblo y con Cilia en el corazón.

Debe prevalecer la unidad

La alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez, durante su intervención destacó la presencia en el acto de mujeres combatientes, aguerridas y luchadoras, y enfatizó que la unidad es lo más importante en todos los momentos “y hoy más que nunca, en nuestra patria Venezuela la unidad debe prevalecer en todo lo que hacemos diariamente”, afirmó

Comentó que desde que se enteraron que los habían secuestrado se declararon en resistencia hasta lograr que los liberen. “Era algo como increíble, pero sucedió, y qué nos quedó, salir a las calles como hemos salido todos los días, de estos 49 días, en la calle, trabajando, hablando con el pueblo, consolando, porque el pueblo nos dice que los quieren de vuelta ya y por ello, desde que nos levantamos, estamos pensando en la pareja presidencial, Nicolás y Cilia, y trabajamos inspirados y pidiendo la liberación de nuestro Presidente y la primera dama”, manifestó.

Destacó Meléndez: “Aquí las mujeres venezolanas nunca abandonaremos la lucha y seguiremos en la calle, como lo hicimos desde el mismo día del ataque y permaneceremos activadas hasta lograr que los devuelvan sanos y salvos”.

Mujeres de todos los Estados

Además de las mujeres que en el teatro brindaron juramento como brigadistas del movimiento, desde todos los estados del país, vía videoconferencia, participaron cientos de féminas brindando su apoyo por esta lucha que es la liberación de la pareja presidencial.

“Desde el estado Sucre, se levantan las Martas Cumbale, las nuevas Leonor de la Guerra, las nuevas Juana la Avanzadora y las mujeres heroínas de esta nueva época para escribir la historia de la resistencia activa hasta ver a Nicolás y a Cilia Flores. Cuenten con las mujeres de oriente que se levantan con el estandarte como parte de esta gesta patriótica de solidaridad”, expresó Johana Carrillo, vocera de las brigadas de defensa por la paz.

También desde el exterior intervinieron mujeres luchadoras de El salvador y de Brasil, quienes expresaron que las mujeres venezolanas no están solas en esta lucha y que cuenten con su apoyo y solidaridad. Además, aseguraron que Venezuela vencerá en esta nueva gesta.

Equipo Promotor

Desirée Santos Amaral (Coordinadora Nacional), Yelitze Santaella (Asesora), Iris Varela, Carolina Cestary, Noelí Pocaterra, María León, Maigualida Barrera, Carmen Meléndez, Diva Guzmán, Gladys Requena, Magaly Gutiérrez, Magaly Viña, Patricia Villegas, Teresita Maniglia, Yelitza Vallenilla, Yajaira Meléndez y Hermes Flores (La China), hermana de Cilia Flores.

T/ Elízabeth Pérez Madriz