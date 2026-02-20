Instalan más de 80 transformadores para beneficiar a familias larenses

En un despliegue de atención directa, la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizó la instalación de 86 transformadores, para fortalecer el servicio eléctrico a más de 4 mil familias en el estado Lara.

Las labores técnicas, ejecutadas como respuesta a los reportes de la Línea VenApp, incluyeron la colocación de unidades con capacidades que oscilan entre 25 y 100 Kva en comunidades y poblados ubicados en los nueve municipios larenses.

Dameley Mujica, habitante de la parroquia Bolívar, destacó la rapidez de la instalación de los equipos.

“Hemos recibido una atención rápida. Nos sentimos satisfechos por la pronta respuesta a nuestro problema planteado a través de la plataforma digital VenApp”, expresó.

Estas acciones, que apuntan al fortalecimiento integral del sistema de distribución regional, se ejecutan en consonancia con el desarrollo de la 2T: Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura, que impulsa el Gobierno Bolivariano, enfocadas en la optimización de los servicios públicos y el bienestar social.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC