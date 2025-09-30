Instalan más de 170 ferias en el país para darle inicio a la Navidad 2025

Más de 170 ferias se instalarán en el país para darle inicio a la Navidad 2025, donde emprendedores ofrecerán productos que van desde juguetes hasta ropa, calzados, accesorios, gastronomía y mucho más, aseguró el ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, Luis Villegas.

En su participación en el segmento Transformación Económica del programa Con Maduro+, Villegas indicó que los asistentes no solo podrán adquirir productos a precios solidarios y hechos en Venezuela, sino que también participarán en talleres de formación, como los de elaboración de pan de jamón, entre otros platos típicos de Venezuela y de la época decembrina.

El ministro Luis Villegas también expresó que en estas ferias estarán presentes los artistas de la Gran Misión Viva Venezuela y Abuelos y Abuelas de Patria. En el caso de Caracas, estas exposiciones se llevarán a cabo en la Plaza de la Juventud, donde ya inició la instalación de los stands para los 64 expositores participantes.

Aunado a ello, reconoció las capacidades productivas de los Circuitos Comunales, que han establecido estrategias para llevar sus productos directamente al consumidor, lo que garantiza una mejor calidad y precios competitivos.

Al respecto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que el adelanto de la Navidad ha sido la mejor vacuna «que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas, los violentos”, por lo que reitera que este 1.° de octubre Venezuela se vacuna “contra la violencia y los fascistas, con una gran dosis de amor, vida y esperanza”.

F/VTV