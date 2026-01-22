Cinco instituciones educativas de Miranda recibieron kits de robótica

Un total de cinco instituciones del municipio Carrizal, estado Miranda, recibieron dotación de kits de robótica para fortalecer el aprendizaje de esta área en la región.

La dotación, que forma parte de una jornada de Obratón, surge de las Consultas Populares Nacionales, con el objetivo de fortalecer la formación técnica de la juventud mirandina, considerándolo un paso fundamental para formar ciudadanos integrales y preparados para los desafíos de la vida moderna

La responsable del Circuito Central 1, Arminda Figueroa, destacó que esta acción beneficia a 10 consejos comunales y una Sala de Autogobierno.

De igual forma, enfatizó que estas herramientas permiten a los estudiantes involucrarse con la innovación tecnológica necesaria para el progreso del país.

Los estudiantes del grupo Team Delta Robóticos expresaron su entusiasmo por recibir equipos propios, lo que les permitirá mejorar su preparación y materializar sus prototipos.

Rigoberto Moreno, uno de los beneficiados, resaltó la importancia de tener acceso a tecnología avanzada para su formación.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el empoderamiento popular, destacando la relevancia de la educación técnica en el desarrollo regional.

F/Mincyt con información de Prensa Gobernación de Miranda