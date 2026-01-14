Inteligencia costarricense denuncia intento de asesinato contra el presidente Chaves

«Hoy estoy aquí para presentar una denuncia penal en relación con la información que hemos recibido de una fuente confidencial sobre una amenaza a la vida del presidente de la República», declaró el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres Carrillo, según retransmitió el canal local Repretel.

El director de inteligencia calificó el incidente como sin precedentes en la historia democrática del país centroamericano y confirmó que los datos indican que un sicario ya habría recibido el pago por el asesinato.

La principal sospechosa es una mujer identificada con los apellidos Chinchilla Mora, quien presuntamente contactó al menos dos sicarios para ejecutar el magnicidio, según el Ministerio Público. Las autoridades aseguran contar con múltiples pruebas digitales sólidas: audios, conversaciones por chat, capturas de pantalla y otros elementos que forman parte del expediente judicial.

«De acuerdo con información oficial del Ministerio Público, el caso se encuentra en etapa de investigación y se analiza una posible conspiración para cometer un atentado contra el presidente Rodrigo Chaves», comunica el medio.

Aunque no se han anunciado medidas extraordinarias públicas, fuentes cercanas indicaron que los protocolos de protección presidencial están bajo revisión constante y refuerzo.

T/Sputnik