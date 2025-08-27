Internacional Antifascista repudia presencia de submarino nuclear de EE. UU. en el Caribe

La Internacional Antifascista emitió un comunicado en el que rechaza la presencia del submarino nuclear USS Newport News y del crucero lanzamisiles USS Lake Erie en el Caribe, maniobra que representa una amenaza directa contra la estabilidad regional. En ese sentido, calificaron el hecho como una provocación que compromete la paz en América Latina y el Caribe.

El documento advierte que la operación militar estadounidense no responde a fines defensivos, sino que busca generar temor y facilitar acciones de agresión. La organización considera que se trata de una estrategia de guerra psicológica con rasgos fascistas, orientada a desviar la atención de los conflictos internos que afectan a Estados Unidos, como los escándalos vinculados al caso Epstein y al cartel de Fort Bragg.

“La Internacional Antifascista proclama que ningún chantaje nuclear, ningún despliegue de buques de guerra ni ninguna amenaza de exterminio podrá doblegar la dignidad de Venezuela ni la de los pueblos latinoamericanos. Este acto de intimidación es, en realidad, la confesión de la debilidad estratégica de un imperio en decadencia que, incapaz de ganar la batalla de las ideas, pretende imponer el terror para sostener su hegemonía”, se lee en el comunicado.

El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Rander Peña, informó sobre el pronunciamiento internacional, al destacar el respaldo de más de mil 500 movimientos sociales, partidos y personalidades de 77 países. “Agradecemos a la Internacional Antifascista por su firme pronunciamiento frente a la maniobra de intimidación nuclear de Estados Unidos en el Caribe”, expresó.

Peña también subraya el reconocimiento internacional al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como referente de la resistencia global. “Ratificamos el valor de este respaldo internacional, que reconoce al presidente Nicolás Maduro como líder de la resistencia mundial y portador de la bandera justa de los pueblos. ¡América Latina y el Caribe seguirán siendo Zona de Paz!”, concluyó.

T/VTV