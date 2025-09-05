Internacional Antifascista repudia visita de Marco Rubio a América Latina

La Internacional Antifascista por un Nuevo Mundo, en nombre de los pueblos organizados de Nuestra América, emitió un comunicado en el que expresa su rechazo categórico a la presencia del senador estadounidense Marco Rubio en la región.

La organización denuncia que Rubio actúa como un procónsul del odio y operador del imperialismo norteamericano, al ser uno de los principales responsables de promover sanciones, bloqueos y medidas coercitivas unilaterales que han impactado negativamente a los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Asimismo, se le responsabiliza por legitimar la persecución de migrantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos (EE. UU.), lo que ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas que buscan condiciones de vida dignas.

Ante esta situación, la organización hace un llamado urgente a los parlamentos, gobiernos locales, movimientos sociales, organizaciones políticas y a los capítulos de la Internacional Antifascista en toda la región a pronunciarse de manera frontal y contundente frente a esta agenda intervencionista y exhorta a rechazar la presencia de este emisario del imperialismo en el continente y a fortalecer la unidad de los pueblos en defensa de su autodeterminación.

F/VTV