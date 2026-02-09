INTT activa operativo especial de trámites en el Monumental Simón Bolívar

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un operativo especial de trámites para toda la fanaticada que disfrutará de la Serie de Las Américas Gran Caracas 2026, que se lleva a cabo en el Monumental Simón Bolívar hasta el 13 de febrero.

A través de redes sociales, se informó que esto se llevó a cabo con el objetivo de acercar los servicios a los usuarios y brindar una atención personalizada.

Venezuela se transforma en el escenario de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, un evento que promete trascender el diamante deportivo para consolidarse como un hito de hermandad regional.

Con esto, las naciones caribeñas reafirman el compromiso de convertir este torneo en una vitrina de integración cultural sin precedentes.

F/INTT