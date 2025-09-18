INTT activa operativos en 12 estados a nivel nacional

Desde este 16 de septiembre y por un lapso de cuatro días, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), inició una serie de operativos en doce estados del país, en los cuales realizará jornadas especiales de atención directa y la emisión de trámites vehiculares.

Las jornadas de atención se realizarán en los estados Monagas, Apure, Carabobo, Zulia, Táchira, Aragua, Sucre, Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Falcón y Anzoátegui.

Información del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) indica que este martes 16 se realizaron cuatro operativos: dos en el estado Monagas, uno en Apure; y otro en Falcón.

Para el miércoles 17 de septiembre, las jornadas se realizarán en Club Zumaque, sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ubicado en la avenida principal con 3.ª transversal Campo Lagunillas en Ciudad Ojeda (Zulia) también en la Plaza Miranda de Guanta, (Anzoátegui) y en Terminal de Pasajeros de Casanay (Sucre).

En esa misma fecha habrá operativos en la sede del PSUV en la Plaza Bolívar de San Carlos (Cojedes), Plaza Bicentenaria de Maracay (Aragua), casa del PSUV, Guacara, (Carabobo) y en la Casa de la Cultura Juan Miguel Roo (Yaracuy).

En la jornada del jueves 18, los funcionarios del INTT atenderán usuarios en Consejo Comunal del municipio Fernández Feo (Táchira), en el municipio Ospino, en el Liceo La Corteza (Portuguesa) en la Plaza del Estudiante de Maracay (Aragua) y en el Concejo Municipal de Puerto Cabello (Carabobo).

Finalmente, para el viernes 19 de septiembre, la jornada se desarrollará en la sede del Psuv de Vegas de Tamanaco, en Tinaquillo (Cojedes).

