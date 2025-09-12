INTT convoca a aseguradoras para optimizar gestión de vehículos fuera de circulación

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) sostuvo un encuentro con representantes de compañías aseguradoras para fortalecer la revisión y administración de incidencias vehiculares.

La iniciativa busca perfeccionar el proceso de desincorporación de automóviles que, pese a estar fuera de circulación, continúan registrados en los sistemas del INTT y de las aseguradoras. Con ello se garantizará el destino final de los vehículos y el cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades.

Asimismo, se evalúa la organización de mecanismos para la venta de piezas de vehículos dados de baja, con el fin de optimizar la eficiencia operativa sin vulnerar la normativa vigente.

Como parte del plan de acción, se ejecutará una auditoría en cada aseguradora para verificar el cumplimiento de las regulaciones, prevenir sanciones y reforzar la gestión responsable de los vehículos fuera de servicio.

T/CO