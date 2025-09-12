INTT convoca a aseguradoras para optimizar gestión de vehículos fuera de circulación

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a través de la Gerencia General de Servicios Conexos, convocó a representantes de compañías aseguradoras para colaborar activamente en la revisión y administración de incidencias vehiculares.

La propuesta busca perfeccionar el proceso de desincorporación de vehículos que, pese a estar fuera de circulación, continúan registrados en los sistemas de aseguradoras y del INTT. Este procedimiento es esencial para determinar el destino final de dichos automóviles y garantizar que se cumplan los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

Además, se organizan mecanismos para la venta de piezas de vehículos dados de baja, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa sin transgredir las normativas vigentes. La gerente general de Servicios Conexos del ente especializado en materia de transporte terrestre, Edith Sánchez, subrayó la importancia de que las aseguradoras realicen inspecciones exhaustivas y actualicen sus registros, ya que la omisión de estos pasos podría acarrear consecuencias legales y administrativas.

Como parte del plan de acción, se llevará a cabo una auditoría detallada en cada aseguradora para verificar el cumplimiento de las regulaciones. Este proceso busca prevenir sanciones y reforzar el compromiso institucional con una gestión responsable de los vehículos fuera de servicio.

F/VTV