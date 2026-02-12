INTT inicia el Plan Nacional “Respeta tu rayado, no te rayes” para mayor seguridad en zonas escolares

Inicio el Plan Nacional “Respeta tu rayado, no te rayes”. Una iniciativa enfocada en la demarcación y señalización de las zonas escolares en mil 217 planteles del país.

El proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), contempla el abordaje de más de 300 mil metros lineales y 60 mil metros cuadrados de demarcación horizontal.

Estas labores técnicas están lideradas por el presidente del ente de transporte, Dr. Luis Granko, y el comandante nacional de la Guardia del Pueblo, G/D Carlos Aigster Villamizar, quienes velarán por el fortalecimiento de la seguridad vial bajo una estrategia de fusión popular-militar-policial.

El despliegue comenzó en las adyacencias del Complejo Educativo Miguel Antonio Caro, ubicado en la parroquia Sucre del Distrito Capital. Durante la actividad, el G/D Aigster Villamizar destacó que esta iniciativa tiene como propósito fundamental optimizar la vialidad en las zonas escolares, a fin de garantizar la seguridad y prevenir incidentes que afecten a estudiantes, docentes y peatones.

T/CO con información de VTV