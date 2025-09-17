INTT realiza jornada de trámites vehiculares en diferentes estados del país

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), realiza jornadas especiales de atención directa y la emisión de trámites vehiculares en diversas comunidades del país.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), desde este martes 16, se activaron cuatro operativos: dos en el estado Monagas, uno en San Fernando de Apure; y otro en el estado Falcón.

Este miércoles 17 de septiembre, el INTT estará presente en los siguientes puntos: Club Zumaque, sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ubicado en la avenida principal con 3ra transversal Campo Lagunillas en Ciudad Ojeda, estado Zulia, Plaza Miranda, Guanta, estado Anzoátegui, Terminal de Pasajeros de Casanay, estado Sucre, sede del PSUV en la Plaza Bolívar de San Carlos, estado Cojedes, Plaza Bicentenaria de Maracay, estado Aragua, casa del PSUV, Guacara, estado Carabobo y en la Casa de la Cultura Juan Miguel Roo, en el estado Yaracuy.

El jueves 18, se desarrollarán cuatro operativos: El primero en el Consejo Comunal del municipio Fernández Feo, del estado Táchira, el segundo en el municipio Ospino, en el Liceo La Corteza, estado Portuguesa, el tercero en la Plaza del Estudiante de Maracay, estado Aragua, y el cuarto en el Concejo Municipal de Puerto Cabello, estado Carabobo. Finalmente, el viernes 19 de septiembre, la jornada se desarrollará en Tinaquillo, estado Cojedes, en la sede del PSUV de la localidad Vegas de Tamanaco.

F/AVN