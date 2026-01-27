INTT realiza operativos en cuatro estados del país

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) realizará operativos especiales desde este martes 27 hasta el sábado 31 de enero, en cuatro estados del país, para agilizar los trámites y servicios que presta la institución.

En esta oportunidad serán atendidas comunidades de los estados Zulia, Aragua, Lara y Yaracuy, reseña nota de prensa del INTT.

En la entidad zuliana se realizarán tres jornadas: La primera este martes 27 de enero en el Terminal de Pasajeros de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas; la segunda el miércoles 28 en la sede de la Alcaldía del Municipio Jesús Enrique Lossada, ubicada en la parroquia Concepción, La Cañada y la tercera el jueves 29 en la Contraloría Municipal de Lagunillas, también en Ciudad Ojeda.

Por su parte, en el estado crepuscular, el operativo se llevará a cabo en el municipio Palavecino, el 28 de enero, en el Centro Comercial Ciudad Traki, ubicado en la Avenida Intercomunal Barquisimeto – Acarigua.

Entretanto, los yaracuyanos serán atendidos en la sede de Redvital Makro de la avenida Intercomunal sentido Cocorote, municipio Independencia, el 30 de enero.

En el estado Aragua, la jornada se realizará el sábado 31 de enero, en la comunidad de Barbacoas sector Las Casitas, municipio Rafael Guillermo Urdaneta, San Casimiro.

REDACCIÓN MAZO