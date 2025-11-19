INTT refuerza estrategias para optimizar la atención al usuario y la seguridad vial

Como parte del compromiso con la mejora continua y la eficiencia en la prestación de servicios, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), realizó una reunión de trabajo encabezada por su presidente, Luis Granko, junto a los Gerentes Generales de la institución.

El encuentro tuvo como propósito evaluar los planes y proyectos en desarrollo, además de definir estrategias que fortalezcan la atención oportuna y de calidad para los usuarios en todo el territorio nacional, reseña prensa INTT.

Durante la jornada, se definieron acciones clave correspondientes al mes de noviembre, centradas en fortalecer la seguridad vial y promover una movilidad responsable.

El INTT continúa articulando esfuerzos desde cada una de sus áreas operativas para consolidar un sistema de transporte más seguro, moderno y humano, reafirmando su rol como garante de políticas públicas que dignifican el tránsito y la vida de los ciudadanos.

Asimismo, revisaron la agenda de actividades conmemorativas del 24° aniversario del INTT, que se estarán desarrollando esta semana en todo el territorio nacional. Estas acciones buscan resaltar el valor institucional, reconocer el esfuerzo de sus trabajadores y fortalecer el vínculo con la ciudadanía a través de jornadas informativas, actos protocolares y espacios de encuentro que celebran el compromiso del instituto con el país.

