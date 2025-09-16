Inversión internacional impulsará las fábricas de cartón en Venezuela

Una inversión internacional por más de 40 millones de dólares dará inicio a la recuperación y modernización de las plantas nacionales de cartón, en un proyecto articulado con la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, el Ministerio de Industrias, el Ministerio del Trabajo y el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

El plan contempla la modernización de equipos e incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de garantizar estabilidad laboral y fortalecer la producción nacional, refiere el portal del Ministerio de Industria.

La iniciativa busca cubrir la demanda interna de empaques de cartón para los sectores de alimentos, farmacéutico y consumo masivo, reduciendo de manera significativa la dependencia de importaciones.

Además, se espera que el proyecto genere cientos de nuevos empleos directos e indirectos, aporte dinamismo a la industria nacional y abra la posibilidad de exportar excedentes en el mediano plazo, convirtiendo al sector cartonero en un eslabón estratégico del encadenamiento productivo del país.

Durante una visita realizada a la planta de cartón ubicada en Petare, el ministro de Industrias y presidente del CIIP, Alex Saab, expresó que, “para diciembre, esta planta estará produciendo al 80% de su capacidad. Mientras otros venden mentiras sobre el país, nosotros seguimos invirtiendo y creciendo, fortaleciendo la industria nacional, siempre bajo el liderazgo y los lineamientos del presidente Nicolás Maduro.”

Esta inversión forma parte del plan de sustitución estratégica de importaciones impulsado por el presidente Maduro, que consolida la soberanía productiva del país y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico.

