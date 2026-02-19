Investigadores del IDEA destacan ventajas de energías renovables para el ambiente

Desde la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, un reconocido equipo de investigadores resalta la importancia de transitar hacia fuentes renovables, a propósito de haberse celebrado recientemente el Día Mundial de la Energía, que tiene como objetivo garantizar los recursos energéticos, en cada rincón del planeta.

Los investigadores destacaron que la utilización de las energías limpias, el aprovechamiento del sol, el agua y el viento son claves para reducir la dependencia de energías fósiles y mitigar los efectos del cambio climático, promoviendo un modelo energético respetuoso con el ambiente.

En la Dirección de Energía y Ambiente, la investigadora y licenciada en química, Meralys González, aseguró que la energía es fundamental para la vida, para el desarrollo socioeconómico de un país y el bienestar social.

Destacó, que el Día Mundial de la Energía persigue evaluar el impacto de las fuentes no renovables como los combustibles fósiles y promover la transición hacia alternativas limpias, entre las que destacan la energía solar, eólica y la biomasa.

«Dentro de la Dirección de Energía y Ambiente del IDEA nos enfocamos en la investigación y el desarrollo de alternativas biotecnológicas que permitan obtener energías más amigables con el entorno y reducir el impacto ambiental», expresó.

La investigadora recordó que el petróleo es una energía agotable. Por ello, promueve las renovables, recursos inagotables que a diferencia de los fósiles, no afectan el ambiente.

«En la actualidad estamos viviendo los efectos del cambio climático, por eso debemos ser más responsables con nuestro ambiente y buscar energías que favorezcan a nuestro entorno», aseveró González.

La licenciada en química agregó que Venezuela posee un gran potencial para la generación de energía eólica en zonas estratégicas como el estado Falcón. Asimismo, destacó la implementación de paneles solares que son una alternativa para solucionar la crisis energética y ambiental.

F/Mincyt con Información del IDEA