‎Investigadores presentan hallazgos de nuevas especies de dinosaurios en Venezuela

Un fósil de ictiosaurio y un pez prehistórico fueron identificados recientemente en el estado Táchira durante una expedición liderada por expertos venezolanos. Se trata de un reptil marino que vivió hace aproximadamente 100 millones de años y es el primer ejemplar de esta especie hallado en territorio venezolano.

‎La noticia la ofreció el presidente Nicolás Maduro Moros durante el programa Con Maduro Más #94.

‎»Venezuela ha tenido grandes descubrimientos al pasar del tiempo. Recientemente la ministra Gabriela (Jiménez Ramírez) me informó de un gran hallazgo en el Táchira (…) es quizás uno de los antepasados de los delfines. Es un gran descubrimiento científico para las ciencias de la paleontología en Venezuela», expresó.

‎El jefe de Estado informó que la especie encontrada podía llegar a medir «hasta 25 metros» en edad adulta.

‎Al respecto, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, expresó que con este fósil «estamos haciendo estudios del período jurásico y el período cretáceo».

‎Agregó que estos hallazgos científicos se realizan gracias a la participación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), del Museo de Antropología del Táchira, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en el estado.

‎»Estos hallazgos científicos (…) convergen en una comunidad de investigadores que se están dedicando a hacer investigaciones en el área de la paleontología, a reconstruir la historia del planeta», comentó la ministra.

‎Durante la transmisión, el Dr. Rodolfo Sánchez, ingeniero en geociencias, explicó que la expedición abarcó parte de La Grita y Lobatera, dónde se encontró el cráneo del ictiosaurio.

‎Mencionó que antiguamente La Grita era parte continental «de ahí es donde vienen los primeros dinosaurios del norte de Suramérica que son el Tachiraptor y Laquintasaura. Los peces si son de mares ya pocos profundos del Cretáceo».

‎Sánchez explicó que en la zona de la exploración, la cantera La Luna, existió un mar poco profundo conformado por concreciones, antes de la formación de la Cordillera de Los Andes.

‎Por su parte, Oscar Forero presidente de Fundacite Táchira, manifestó que el estado «es la única zona donde se han descubierto dinosaurios en Venezuela», por tal motivo se invitó a expertos en paleontología a acompañar estas expediciones y prospecciones.

‎La expedición abarcó especialmente los municipios Francisco de Miranda, Jauregui, sector La Quinta y el municipio Lobatera.

En 2014 se hace la descripción formal de Laquintasaura Venezuelae y del Tachiraptor Admirabilis.

F/Mincyt