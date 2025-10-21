Inzit fortalece habilidades de su personal con el curso de presupuesto público

La Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (Inzit) fortalece las capacidades de su talento humano con el curso intensivo sobre Presupuesto Público, iniciativa que subraya el compromiso del ente con la gestión eficiente y transparente de los bienes del Estado.

Este taller fue impartido por el reconocido economista Ramón Figueroa, quien compartió conocimientos esenciales sobre la planificación, ejecución y control del presupuesto público.

Estas sesiones tienen como objetivo que el personal del Inzit se mantenga al día con los lineamientos y normativas vigentes.

Con esta jornada formativa, la institución garantiza que cada inversión contribuya de manera efectiva al avance científico y tecnológico del país.

La presidenta de la Fundación Inzit, Mayuli Urdaneta, resaltó la importancia de estas actividades de capacitación continua.

De esta manera, el Instituto reafirma su visión de excelencia en la gestión, demostrando que la inversión en el conocimiento de su personal es el camino para lograr una administración óptima de los recursos públicos y potenciar su misión.

F/Mincyt con información del Inzit