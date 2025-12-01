Irán acusa a EE.UU. de ser la mayor amenaza para la seguridad internacional

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, sostuvo que Estados Unidos “constituye la principal amenaza para la seguridad internacional” al recurrir sistemáticamente al uso de la fuerza contra diversos países, entre ellos Venezuela. A su juicio, las acciones de Washington ponen en riesgo la estabilidad global.

Baqai afirmó que en distintas regiones se aplican medidas “basadas en la coacción militar”. En América, mencionó presiones contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil y México, y calificó como “sin precedentes” el cierre del espacio aéreo de un Estado, al señalar que tal decisión contraviene normas esenciales de la aviación civil internacional.

El funcionario también cuestionó las advertencias de Estados Unidos a gobiernos africanos respecto a su participación en el G20. Consideró que estas conductas deberían ser evaluadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, pues, según dijo, resultan incompatibles con el propósito de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, alertó que el comportamiento de la administración de Donald Trump ha creado “un modelo replicado por otros actores”, con impactos directos en varios gobiernos. En este punto, denunció el respaldo estadounidense a Israel, país al que acusó de vulnerar la soberanía en Asia Occidental y de cometer crímenes de genocidio.

Baqai subrayó que estas actuaciones contradicen los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza. Añadió que la política estadounidense “normaliza la violación del derecho internacional”, generando consecuencias negativas a escala global.

El portavoz recordó que, desde agosto, Washington ha desplegado barcos, aviones, tropas y un submarino frente a las costas de Venezuela, operación que —según afirmó— ha provocado víctimas mortales en el sector pesquero.

T/CO