Irán acusa a Israel del asesinato de científico nuclear

El presidente de Irán, Hasán Rohani, acusó este sábado a Israel de estar detrás del asesinato del científico nuclear Mohsen Fajrizadeh, considerado como el director del programa nuclear de la República Islámica, y ha denunciado que su muerte ha sido consecuencia de un «acto de terrorismo».

En un comunicado, el mandatario iraní indicó «una vez más, las manos malvadas de la arrogancia global, con el régimen sionista usurpador como mercenario, fueron manchadas con la sangre de un hijo de esta nación».

En el texto publicado en el sitio web oficial de Rohani, el mandatario indicó que «el asesinato del mártir (Mohsen) Fajrizadeh muestra la desesperación de nuestros enemigos y la profundidad de su odio… Su martirio no frenará nuestros logros».

En otro pronunciamiento, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ordenó este sábado a las autoridades del país castigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del científico nuclear Mohsen Fajrizadeh, del que Irán acusa a Israel y Estados Unidos.

One of our country’s eminent scientists in the nuclear & defense fields – Dr. Mohsen Fakhrizadeh -has been martyred by brutal mercenaries. With his great, enduring scientific efforts, he sacrificed his life on the path of God & the lofty status of martyrdom is his divine reward.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 28, 2020