Irán acusó a EEUU de obstaculizar su labor diplomática en la ONU

Este miércoles, se conoció que el gobierno de Estados Unidos (EEUU) impuso nuevas restricciones a los movimientos y las actividades de compra de los diplomáticos de la República Islámica de Irán que residen o están de visita en la ciudad de Nueva York, específicamente en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Representantes iraníes han denunciado que el “acoso sistemático” del gobierno de Estados Unidos a los diplomáticos iraníes había impedido a los delegados iraníes asistir a varios eventos multilaterales celebrados fuera de los supuestos “parámetros permitidos” tan solo durante esta semana.

“El verdadero objetivo es perturbar la actuación diplomática del país persa ante la sesión N° 80 Asamblea General de la ONU.

La medida es otro paso en la ofensiva de la Casa Blanca sobre las visas, incluso para líderes y diplomáticos que buscan servir como representantes en las Naciones Unidas. También, las autoridades de Washington revocaron las visas de 80 funcionarios palestinos, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, lo que les impidió asistir al debate.

REDACCIÓN MAZO