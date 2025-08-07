Irán advierte de una respuesta «más devastadora» ante nuevos ataques

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Musavi, advirtió hoy que cualquier nuevo ataque contra la nación persa será respondido con una acción «más devastadora y distinta a las anteriores».

Musavi destacó que el mundo ha sido testigo de la resiliencia del pueblo iraní, una fortaleza que, según él, está inspirada en su fe y en las directrices del líder supremo, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Durante su declaración, el militar señaló que la resistencia de la nación en conflictos pasados ha logrado no solo disuadir a los enemigos, sino también unir al país frente a la agresión externa. Afirmó que Irán tiene la capacidad de generar poder incluso en los escenarios más complejos.

Musavi concluyó que el enemigo ha debido comprender que cualquier agresión solo consigue unir más a la nación iraní.

