Irán advierte que no regresará a sus compromisos nucleares hasta que EE.UU. levante las sanciones

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, advirtió este domingo a EE.UU. que debe «levantar por completo» las sanciones en contra de la República Islámica antes de que Teherán regrese a sus compromisos de acuerdo nuclear.

En un discurso televisado ante los comandantes de la Fuerza Aérea, Jameneí aseguró que Washington debe «levantar por completo las sanciones, y no solo con palabras o sobre el papel», si quiere que Irán regrese a sus compromisos adquiridos en el marco del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) firmado en 2015 por Teherán y el Grupo 5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania).

Meeting with a number of Army Air Force commanders on the eve of the 42nd anniversary of the victory of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei spoke regarding the phenomenon of Trump's fall & also about Iran's condition for returning to JCPOA commitments#RevolutionEid 🇮🇷 pic.twitter.com/sIQ4r5R76H

— Khamenei.ir 🇮🇷 (@khamenei_ir) February 7, 2021